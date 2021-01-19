今年是3年一度南屯萬和宮老二媽回鑾西屯省親，但老二媽娘家烈美堂前的西平公園為一土丘，高程落差大，建設局改善動線，調整基地草坡土丘高度，工程即將完工，四月下旬老二媽省親遶境，將可以回到故居烈美堂駐駕，地方表示，老二媽一定很歡喜」。

市議員陳淑華表示，西平公園進行最後的植栽、舖面等工程快要完成，以人本共融的美麗公園迎接媽祖回家，老二媽省親遶境是西屯宗教慶典盛事，已被列為台中市無形文化資產的「老二媽回鑾西屯省親」，結合西南屯居民的情誼與交流。

老二媽故居「烈美堂」，前方西平公園地勢不均，不宜神轎駐駕，在地方人士爭取下，府建設局、文化局展開調整烈美堂與西平公園間動線工程，融入文化元素，提升為西平大漁池文化公園。

萬和宮供俸的老二媽，為全台唯一廖姓媽祖，相傳嘉慶年間，西屯大魚池廖家閨女前往南屯萬和宮依靈，母親聞訊趕來萬和宮尋探，母女相會之際媽祖神像留下數顆眼淚，成為全台獨特「老二媽的眼淚」。

為解老二媽思親之苦，西屯當地廖姓等居民自組「丹慶季媽祖會」，定期恭迎「老二媽」返回烈美堂。

陳淑華說，「老二媽回鑾西屯省親」已200多年歷史，每三年一次具備特有傳說與信仰活動，故居「烈美堂」前方的西平公園，草坡地勢高地落差大，並不適合神轎駐駕。

往年老二媽從南屯回到西屯，就近寄宿於在其他宮廟，建設局長陳大田指出，考量宗教及歷史意義，調整西平公園基地草坡土丘，改善工程預計明年老二媽省親前完成，讓地方的傳統習俗能順利舉辦，地方人士期待，老二媽將完成駐駕故居心願。

(中時 )