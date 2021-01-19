「新聞自由與言論自由學術研討會」16日在台大舉行，諸多知名傳播與法律學者出席，聚焦討論中天撤照案。台北大學法律系副教授黃銘輝今(19)日對於當天受訪情況提出4點澄清。

以下是黃銘輝教授4點說明：

一、針對中天案，本人在研討會中並未使用「政治追殺」一語。

二、頻道應由市場汰弱留強，以及主管機關應許功過相抵此一部份的論述，僅係整理國內學者對中天案的正反意見作為後續論證的素材，引用並不代表個人完全同意該論點。

三、會後受訪時本人的確說過中天案對我國行政法制造成重傷害，但理由在於聽證會不符合正當行政程序的要求，而非貴報所說7：0決議關中天的結果。

四、本人在會中確實以NCC行政訴訟勝訴率較一般行政機關低，因而主張中天案應以有彈性的行政處分附款制度來處理，而非逕予駁回換照申請，但此究係針對個案發表的看法，本人無意以勝訴率低將NCC標上一個一般性的「公信力有問題」的標籤。

(旺報 )