南市府消防局第四大隊安定分隊日前前進校園進行防災宣導。（安定分隊提供／李宜杰台南傳真）

南市府消防局第四大隊安定分隊日前前進校園進行防災宣導。（安定分隊提供／李宜杰台南傳真

南市府消防局第四大隊安定分隊日前前進校園進行防災宣導。（安定分隊提供／李宜杰台南傳真）

為防範火災、地震、水災、一氧化碳中毒意外事故發生，並喚起民眾對各項災害預防之重視，南市府消防局第四大隊安定分隊日前分別前往南興國小、南安國小進行防災宣導，甚至鑒於日期發生多起油鍋起火案件，分隊也將油鍋實際帶進校園模擬操作，學習正確滅火方式。

本活動由安定分隊分隊長黃珮婷率員前往南安國小宣導防火、防災，藉由防災宣導海報講解防火防災知識，並搭配有獎徵答，釐清學生防火防災觀念，使師生了解用火用電安全，及安裝住宅用火災警報器的必要性。

此外，分隊也講解濃煙關門、小火快逃的觀念，並提醒購買瓦斯時，記得簽訂液化石油氣定型化契約、購買施放爆竹煙火時，也要認清爆竹認可標示，並講解住宅用火災警報器使民眾成功逃生的案例，讓民眾能在災害發生時，即時應變。

而鑒於日前發生多起油鍋起火案件，因民眾錯誤滅火方式，導致火勢擴大。分隊日前也實際將油鍋帶進校園，實際操作油鍋起火，使用鍋蓋加溼毛巾滅火與用水滅火的差別，讓師生能將正確的滅火方式牢記心中。

「搶救阿明大作戰之消防大神幫幫我」闖關活動，則以遊戲方式，讓學生分組競賽、尋找箱子，解答箱子裡的消防知識題目，並收集消防大神碎片，召喚消防神，拯救受困火場的阿明，讓學生融入故事情境中，學習防火防災知識，本次活動於上午10時圓滿結束。

(中時 )