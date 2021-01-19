天成飯店集團為慶祝旗下瑞穗天合國際觀光酒店和天成文旅-繪日之丘2家飯店二度被網友選為「全台最美飯店」，自1月20日中午12點至1月22日中午12點推出「全台最美飯店二連霸 48H快閃專案」，瑞穗天合國際觀光酒店最熱門的溜滑梯房「親子溫馨家庭房」，平日兩大兩小入住一泊二食12,999元起，天成文旅系列推買一送一優惠，專案優惠價3,000元起。

位於花蓮、被網友封為「美得像童話故事般的存在」的瑞穗天合國際觀光酒店，推出平日兩位大人加兩位0至5歲（含）兒童入住親子溜滑梯房一泊二食12,999元，加碼放送旺日不加價。而位於嘉義市、以純白建築結合阿里山看日出主題被網友譽為「像美術館的設計旅店」的天成文旅－繪日之丘，也在這次比賽中獲得同類別中的最高得票數，天成文旅系列館別共推優惠為姊妹飯店同賀。凡於快閃活動期間預訂嘉義天成文旅－繪日之丘、台北天成文旅－華山町或台北天成文旅-蜂巢，即享買一送一優惠！專案優惠價3,000元起，不論是一房入住兩晚、同日入住兩房，或是兩次住宿分開使用皆可安排，台北兩館假日不加價，嘉義天成文旅－繪日之丘假日每房每晚加價800元（假日定義：周五至周六）。

天成飯店集團品牌行銷公關處總監趙芝綺表示，國旅熱潮延燒至2021年，是深度旅行台灣的好時機；知名旅遊平台於2020年底舉辦的第三屆『全台最美飯店』選拔賽，也提升不少台灣優質飯店的能見度。天成飯店集團旗下瑞穗天合國際觀光酒店和天成文旅－繪日之丘感謝網友支持，蟬聯兩屆「全台最美飯店」，特地於農曆過年旅遊高峰前推出一波快閃優惠專案，希望能藉此機會讓旅客更加認識台灣之美、體驗特色飯店。預計此波快閃專案能為集團住房率提高1～2成。

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