裘海正今迎接56歲生日。（經紀人提供）

裘海正日前剛完成在台北國際會議中心舉辦的演唱會，精彩演出廣獲各界好評；她今（19日）歡慶56歲生日，餐廳特別贈送擺滿56隻蝦子的料理為她慶生，裘海正開心表示：「上帝已經給了我很好禮物，就是這次演唱會能順利完成，雖然碰到疫情，但歌迷特地從各地而來支持，讓我心裡很激動。」知道愛她及她愛的人一直都在身邊默默支持，裘海正堅決不放棄歌唱事業，透露已有合作單位洽談演唱會加場事宜，整套節目有機會搬到台南及高雄演出。

裘海正的老公馬文鴻日前為了愛妻暫放嘉義的忙碌事業、北上陪伴，裘海正的經紀人說：「海正的老公特別抽出二天來台北，默默地在她身邊幫忙處理雜事、盡量不干擾她，海正演唱會的前一晚他還幫老婆按摩，讓她放鬆心情、準備萬全上台。」

裘海正的兒子馬齊陽這次也在演唱會獻出處女秀，並送上一大束花謝恩母親栽培，母子情深感動所有觀眾，馬齊陽昨特地錄了一段自彈自唱的影片祝福媽媽生日快樂，讓裘海正相當感動。裘海正的二個姊姊之前特地從美國飛回來支持她的演唱會，全家人打算近日一同到台東找大姊順便度假，裘海正也想趁這段時間重整演唱會過後的興奮心情，待農曆年後再規劃接下來的演藝工作。

(中時 )