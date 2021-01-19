桃園醫院疫情再延燒，19日增加醫護家人染疫，累積8天9確診，桃園市長鄭文燦19日直言疫情已從醫院感染延伸到社區感染，且9人足跡都在桃園，全市防疫等級要拉高，「會比中央要求多一點」，若有不確定感染源，關懷據點等也會停辦，也強調已啟動區域聯防制度，確保桃園市民就醫需求獲得滿足。

鄭文燦說，醫院感染事件累積的確診個案已經到達9位，其中6位是院內感染、3位是社區感染，而且活動的足跡大部分是在桃園市境內，因此社區的防疫等級必須立刻提高，強調從醫院感染延伸到社區感染，中央和地方都密切合作，但桃園「會比中央要求的多一點、會超前部署一點！」

鄭文燦說，如果社區疫情升溫、或者是有不確定感染源的本土案例，防疫等級還會再提升、保持社交距離，像去年上半年，連關懷據點也停止營運、室內大型活動也全部停止，現在疫情仍然在發展中，會配合疫情的發展有必要的措施。

鄭文燦強調要冷靜地面對疫情、不要恐慌，做好防疫等級提升，保護自己、也保護親人，任何防疫作為都會隨時公告、隨時開記者會，每周三的市政會議，會以防疫會議為第一個報告案，公開所有防疫措施和對策，數度呼籲市民習慣在各種各樣的場合都要戴口罩，保持社交距離。

鄭文燦表示，11家應變責任醫院一樣停止探病、陪病限1人、採取實名制，其中6家區域醫院和2家地區醫院已經完成協調，提高急診、門診、住院以及重症的聯防機制。

衛生局長王文彥補充，桃園醫院規模相當大，在桃竹苗地區是很重要的醫院，已緊急聯繫榮總桃園分院、聖保祿、敏盛、聯新國際、國軍桃園總醫院跟中壢天晟6家區域醫院，以及怡仁跟楊梅天晟2家地區醫院，在24小時內彌補桃醫的急重症缺口。

王文彥不諱言，長庚醫院已滿床，待床更達到160床，為了保持長庚醫院的量能，除了心血管和中風的急重症外，其他像是敗血症、肺部疾病等，都可以轉往其他8間醫院，若超過負荷，也已跟雙北醫院協調聯繫收治。

王文彥說，已指示8間醫院重新盤點加護病房的病床調度，並重新開設專責病房，力拼本周完成桃醫220病患轉院。鄭文燦也提到，醫院有352位醫護人員或工作人員必須要隔離，所以醫療能量必須移轉到其他醫院，市府會全力協助相關的跨院轉介病患，完成轉介。

王文彥也提到在疫情開始的時候，衛生局就設立特殊的減壓專線03-3340935分機3069，有專業的心理社工師，可以即時提供民眾和居家隔離者情緒的支持，歡迎多利用。

(中時 )