《政黨法》施行後，中華民國婦女聯合會未在限期內轉型為政黨，遭內政部廢止立案，婦聯會提行政訴訟救濟。台北高等行政法院今開庭，法官認為，婦聯會另提撤銷「命限期轉型」處分是本案前提，目前另案審理中，詢問雙方是否合意停止訴訟，待前提訴訟判決確定後再續行審理。
政黨法2017年12月6日公布施行，內政部要求政治團體轉為政黨，婦聯會自認公益運作，不會派人參加選舉，不應成為政黨，申請轉型為非政黨團體或基金會，但直到去年4月27日期限屆滿仍無結果，內政部遂廢止婦聯會立案，命5月11日前申報選任清算人。
婦聯會先聲請停止執行，北高行認為內政部未提供其他轉型選項，退場機制嚴重僵化，恐過度限制人民結社自由，有違憲之虞，裁准停止執行，但排除收受政治獻金部分；最高行認同北高行見解，並指內政部仍可依《人民團體法》監督婦聯會，駁回內政部抗告確定。
婦聯會暫時免於被清算的危機後，同時提起撤銷「命限期轉型」、「廢止立案」處分兩件訴訟。「廢止立案」部分，婦聯會律師團今開庭主張，廢止立案依據的《政黨法》有違憲之虞，也不是用來規範婦聯會這樣的「非參選型政治團體」。
內政部律師團反駁，《政黨法》是否違憲，不能由北高行來認定，且目前也沒法律定義所謂的「非參選型政治團體」。
婦聯會並遞狀聲請停止訴訟，法官認為「命限期轉型」處分合法，才有「廢止立案」合法與否的問題因此列出13個問題請兩造陳報意見，再由合議庭裁定是否停止訴訟。
(中時 )
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