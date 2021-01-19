由於大陸是全球最大的稀土出口國，大陸工信部近日公布《稀土管理條例（徵求意見稿）》，釋放大陸規範稀土行業管理，以推動產業高質量發展的訊號。陸媒指出，未來大陸可能採取必要措施限制或者停止稀土開採、稀土冶煉分離。而從大陸進口近8成稀土的美國，日媒透露，目前已有公司與澳洲稀土生產企業聯手，在德州建立一家稀土加工廠。

大陸《環球時報》報導，最近大陸工信部徵求意見稿共29條，明確稀土管理職責分工，稀土開採、冶煉分離投資項目核准制度，稀土開採和冶煉分離總量指標管理制度等，並強調加強稀土的全產業鏈管理，強化監督管理。其中提到為了保護自然資源和生態環境，國家可以採取必要措施限制或者停止稀土開採、稀土冶煉分離，因此引發多方關注。

報導並引述《南華早報》指出，稀土可以用於從智慧手機到電動汽車等多種產品的製造，以及石油提煉過程。根據美國地質調查局的數據，大陸是全球最大的稀土出口國，2019年佔全球產量近63%，並擁有近37%的儲量；2015年至2018年，美國約80%的稀土從中國進口。

儘管面臨包括礦石質量和成本在內的挑戰，美國已著手減少對大陸稀土的依賴。根據《日本經濟新聞》報導，美國藍線公司與澳洲稀土生產企業萊納斯聯合，在德州建立一家稀土加工廠；日本也在尋求稀土的替代供應。

同時，大陸稀土業界人士在接受《環球時報》採訪時表示，稀土輻射的產業鏈價值很高，這也是歐美、日本發達國家重視稀土的根本原因之一。但《管理條例》是對過去所有相關政策的一種系統展示和重申，主要意在規範國內的生產經營秩序，雖然裡面提到了限製或者停止開採和冶煉的內容，但還是歡迎海外高科技產業來大陸。

廈門大學大陸能源政策研究院院長林伯強則表示，推出《管理條例》主要還是出於大陸對自身資源的管理和環境的保護。短期內或許會造成稀土價格的上漲，但如果未來新能源開發能持續創造需求，那麼價格上漲就具備可持續性，從而帶動國內外稀土生產。對此，美國《富比士》雙周刊日前曾報導，大陸去年稀土出口從2019年的46330噸降至35448噸，也有為應對國內電動汽車新需求而進行儲備的因素。

(中時新聞網)