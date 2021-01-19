中央畜產會今(19)日召開第八屆的需畜產會董監事聯席會議，中央畜產會董事長林聰賢受訪指出，百億養豬產業基金由於還在立院未過審，8大措施中不用花錢的部分將先行輔導；而畜產會副執行長將暫代執行長職務。

百億養豬產業基金4年共編列130億，包含推動屠宰場現代化及肉品冷鏈升級、輔導養豬場現代化轉型升級、保障豬農收益穩定產銷、豬隻死亡強制保險增加保費補助、策略性擴大出口拓銷台灣豬、鼓勵餐廳標示並使用國產畜產品、多元整合行銷養豬產業、提升進口萊劑產檢量能與產地標示查核。

林聰賢指出，目前養豬百億基金立法院尚未審議通過，相關審議計畫中有些不太需要花到錢的，例如產業與技術輔導等，這部分學界、產業、農業金庫、農金局也都有協助，換言之「不一定凡事都靠政府補助」，希望透過更好的協調機制來改變生產模式，例如因應缺工的智慧化、自動化。

至於臺灣豬標章的管理已回到農委會，林聰賢表示，畜產會將專心做產業輔導，因為初級加工的檢驗範圍跨足食品加工，身為財團法人的畜產會比農委會更能接觸到餐飲業者。

另外因「豬標章之亂」遭拔的前中央畜產會執行長王忠恕，目前已轉調回農委會本部擔任主秘室簡任技正一職，林聰賢說，目前執行長由副執行長王旭昌代理。

(中時 )