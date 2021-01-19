新北市府開第一槍宣布停辦官方舉辦的年貨大街，台中年貨大街為民間商圈經營，其中天津商圈率先決定自主停辦，一中街和逢甲商圈本來維持舉辦，但經發局以因應疫情防疫優先，經市府協調，天津、一中、逢甲商圈年貨大街均宣布自主停辦。

因應衛生福利部桃園醫院群聚感染擴大，今日新增4名本土確診個案，台中市長盧秀燕下午宣布2021中台灣元宵燈會取消，守護全民健康，要求各局處以最高標準重新檢視各項大型集會活動，以防疫為優先，取消或延期，避免人潮群聚。

台中市政府客家事務委員會表示，台中東勢新丁粄節連續13年經中央客委會遴選列為客庄十二大節慶，原訂2月26、27日舉行2021台中東勢新丁粄節，考量大型活動人潮擁擠、難以保持社交距離，今年決定停辦落實防疫。

經濟發展局指出，台中年貨大街為民間商圈經營，因應疫情防疫優先，經市府協調，天津、一中、逢甲商圈年貨大街均宣布自主停辦。

台中市府昨日也宣布取消台中市政府新春團拜，改以廣播進行，避免人潮群聚；教育局今日宣布取消原訂2月21日舉行的台中市家庭教育志工新春團拜，勞工局取消原訂2月22日舉行的工會團體新春團拜暨績優優良工會表揚。

民政局取消原訂1月23日舉行的守望相助隊誓師大會。教育局原訂1月25、26日舉行學校護理人員寒假繼續教育研習，2月25日舉行台中市童軍思源日紀念活動，都將取消辦理；原訂1月28日舉行的台中市高級中等學校校長會議將延期，以防疫為重。

運動局說，全統運動用品股份有限公司原訂1月24日在台中市舉行「2021 ZEPRO RUN 全國半程馬拉松─台中場」，該馬拉松報名人數約4000人，主辦單位雖訂定防疫措施，但評估賽程中難以保持安全社交距離，決定配合中央政策，以防疫優先延期活動，待疫情穩定後再辦理路跑。

(中時 )