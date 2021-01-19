搶攻寒假春節商機並鑑於寒流連番來襲，台北晶華酒店攜手礁溪晶泉丰旅即日起至3月6日推出「晶華+晶泉：冬日雙城漫遊」，消費者可以三天兩夜7,999元的超值價格一次體驗兩間飯店，一晚入住以台北晶華並享受唯一獲得CNN推薦自助早餐，另一晚則可入住擁有北台灣唯一「無邊際溫泉泳池」的礁溪晶泉丰旅，享受碳酸美人湯的溫柔療癒，本專案適用台北加碼GO活動，每房可再折抵1,000元。同時專案不須連住，旅客可以依照自己的假期，彈性安排入住酒店的日期。

台北晶華酒店位在綠意盎然的中山北路二段，前方有偌大的中山四號廣場，後方有大片綠地的14與15號公園，在一片城市水泥森林中，這樣寬闊且充滿綠意的環境優勢絕對是身處於城市、但有遠離塵囂感的一時之選。再加上館內的多間美食餐廳，也集合成特色獨具的「美食度假勝地」，包括米其林一星餐廳－IMPROMPTU、米其林指南推薦的粵式餐廳－晶華軒與ROBINS GRILL炭烤牛排屋、以及榮獲台北國際牛肉麵節冠軍的牛肉麵等，旅客選購此次推出的專案，除了能夠入住豪華客房一晚，盡情使用城市星空電影院、室內三溫暖等館內設施外，翌日早晨還能前往台北唯一獲得CNN報導推薦的五星自助餐廳柏麗廳享用豐美的自助早餐，悠閒體驗城市假期。

專案內含的另一晚住宿飯店－礁溪晶泉丰旅，鎖定喜歡城市度假、追求靜謐、獨享住宿體驗的客群，以頂級溫泉飯店的精緻服務、設計感十足的客房以及北台灣第一座頂樓露天無邊際溫泉泳池吸引眾多國內外旅客朝聖，開幕後迅速成為礁溪地區的飯店指標，每間客房皆擁有超大獨立景觀湯池，全家大小可安心、放鬆的沉浸在道地且輕滑柔順的碳酸氫鈉美人湯當中。

(工商 )