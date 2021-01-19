由丁噹擔任女主角的音樂劇《搭錯車》，自2018年夏天從台中出發，巡迴12個城市、舉辦了26場，第27至第32場的旗艦版原訂2月於高雄衛武營歌劇院、台北國家戲劇院舉行，但因為疫情關係，丁噹與部分工作人員無法來台排練演出，忍痛將2月19、20、21日高雄場延期至7月09、10、11日，而2月26、27、28日台北三場也確定延期，將另行公佈日期，主辦方也對於喜愛「搭錯車」音樂劇的朋友們，致上萬分歉意。

丁噹表示：「因為疫情的關係，無法如期抵達台灣跟大家見面，真的很遺憾，所以我們決定延期表演，我也很想念大家，希望我們能快點相見，繼續搭上我們這班車。」

而近來丁噹與Cindy袁詠琳推出新歌〈我要我〉，也不斷地充實自我，迷上普拉提器械課以及鑽研塔羅牌，現在朋友也會找他算塔羅，算過的都說「準」，丁噹反倒謙虛地說：「用塔羅牌分析當下狀況，解釋給對方聽，是一個有趣的過程。」

音樂劇《搭錯車》2021旗艦版北高6場延期。相信音樂提供

丁噹想念劇迷期待今夏來台相見。相信音樂提供

音樂劇《搭錯車》2021旗艦版北高6場延期。相信音樂提供

(中時 )