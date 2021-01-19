台東縣長饒慶鈴人等，實地視察鯉魚山周邊環境改造工程。（台東縣政府提供）

為改善台東市鯉魚山前後及體育場周邊的交通瓶頸，提供民眾最優質遊憩休閒區域，台東縣政府歷經2年多的擘畫，動支3.4億元，推動8大改造建設計畫，在牛年來臨之際，讓鯉魚山現展現新面貌。

台東縣長饒慶鈴今天下午與台東市長張國洲、東海里長陳嬰、縣府建設處長許瑞貴等，實地視察「臺東之眼」執行成果、「鯉魚山巷道新闢工程」及「台東公園聯外道路改善工程」等鯉魚山周邊建設工程。

許瑞貴等人簡報指出，自2019年起，「自然軸帶2期工程」、「自然軸帶3期工程」加上「南京排水長沙街下游工程」接續完成桂林北路大排水溝加蓋，全長700公尺改善步行環境、增設停車位及綠美化，並在與中華路口段增設1混合車道與1慢車道，改善桂林北路與中華路口交通壅塞問題。

「台東之眼工程」打造體育場全區景觀，並縫合體育場、鐵花新聚落及臺東大學間之破碎空間，令人眼睛為之一亮。

「鯉魚山巷道開闢工程」讓長沙國宅及附近居民到體育場或市區不再繞路，提供新的便捷道路，並新建停車場1座，改善長沙國宅及馬偕醫院周邊停車問題。

「台東公園聯外道路拓寬工程」除拓寬道路外並增設人行道，計畫日後繼續搭配其他建設工程，以活化改造煥然一新的臺東公園。

「台東縣警察局台東分局」新建工程即將於2月完工，緊接著「台東機關車庫修繕工程」也即將開工，讓號台東的歷史建築重現往日美好。

饒慶鈴表示，鯉魚山位處台東市中心，周邊區似是民眾生活、休憩的中心，上任後致力於改造周邊環境，希望打開鯉魚山、體育場附近整體環境，形成開放廣場，更便於縣民朋友使用，感謝市公所、縣農會等單位的配合與協助，讓鯉魚山、桂林北路及舊臺東公園區域整體空間更開闊，給民眾更舒適的生活環境。

(中時 )