從交友軟體上認識另一半，除了怕「照騙」外，再來就是怕被騙年齡、職業了，美國一名50歲婦女，在交友軟體上謊稱自己只有19歲，想不到認識一名22歲小鮮肉，兩人碰面後，鮮肉不僅沒有被嚇到，兩人還馬上同居，也即將在今年結婚。

來自美國北卡羅來納州（State of North Carolina），一名50歲女子莎朗（Sharon Hawkins），2015年與結婚16年的丈夫離婚，莎朗坦承每次出門時，自己總是會忍不住注意20多歲的年輕男子，恢復單身後，莎朗開始玩交友軟體，並將年齡設定成19歲，就是要認識年輕小鮮肉。

去年1月，謊稱19歲的莎朗，在交友軟體上認識一名小她28歲的男子佩里（Perry Hopstein），見面幾次後決定同居，現在也傳出喜訊。佩里說當時在交友軟體上看到莎朗，感受到她內心靈魂既年輕又有趣，因此並不在乎兩人年齡差距。

雖然佩里比莎朗的親生小孩年紀都還小，且兩人出門也會被誤認為母子，不過莎朗絲毫不在意，因為雙方家長都贊成他們交往，以及結婚的決定，其中讓莎朗最感動的是，當初以為佩里母親會反對兒子與「自己年齡相仿的女人結婚」，想不到佩里母親是張開雙手擁抱莎朗。

新聞曝光後，大票網友卻不看好這段愛情，直言等到莎朗60歲，佩里就會後悔了，「才22歲竟然就對人生失去野心，居然要跟50歲阿嬤定下來」。

(中時新聞網)