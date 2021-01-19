「嘉義縣布袋鎮鹽管溝排水水質淨化工程」環保局負責發包施工，19日開工典禮。（嘉義縣政府提供／張毓翎嘉義傳真）

嘉義縣布袋鎮「菜脯」為當地特色產業，然而醃漬廢水含有高濃度有機物，每年產季時，廢水排放流入鹽管溝排水及布袋港，致使水環境惡化，嘉義縣政府在立委蔡易餘協助下，向環保署爭取經費以自然水質淨化工法，處理上游鹽管溝廢汙水，總經費約8800萬元，主體工程預計於2022年5月完工。

為改善數十年來布袋鎮鹽管溝上游民生與零星事業的汙染的排放影響，嘉義縣獲環保署補助經費，辦理「嘉義縣布袋鎮鹽管溝排水水質淨化工程」，環保局負責發包施工，19日開工典禮，環保署長張子敬、縣長翁章梁、布袋鎮長陳鳳梅及多位民代參與見證。

環保局長張根穆說，本工程處理目標為內田小排支線的生活廢水及菜脯產季的醃漬廢液為主，處理工法採接觸曝氣法，預估每日處理460噸廢水；於菜脯產季預估可削減大部分BOD、COD、SS及氨氮汙染負荷。

張根穆表示，非產季時，將以處理民生廢汙水為主，經由生態工法處理後再排入溝渠後，將大幅改善下游長久為人所詬病的水體汙染問題，因此工程受到當地民眾期待及關注。

(中時 )