南投縣副縣長陳正昇（左）運動體驗，謝輝龍親自指導。（竹山秀傳醫院提供／廖志晃南投傳真）

延緩失智失能，南投首座高齡運動中心啟用

廖志晃／南投報導

南投縣人口老化比例高，長輩肌少症及失智失能情況，能藉由規律運動延緩，竹山秀傳醫院耗資百萬成立高齡友善運動中心，19日開幕啟用；副縣長陳正昇表示，這是縣內第1個專門為年長者設計的運動中心，也是長輩們的福音。

竹山秀傳醫院高齡友善運動中心啟用，包括衛生局長黃昭郎、社會及勞動處長林志忠、衛生福利部國民健康署署長王英偉，竹山鎮長陳東睦、集集鎮長陳紀衡，南投縣議員吳瑞芳、蔡孟娥、游顥等人都到場。

陳正昇表示，南投縣高齡人口占全縣人口18％以上，竹山秀傳醫院在關懷長輩健康，做老年失智失能的研究，並添購適合高齡人口運動的設備，對於南投縣民是一大福音。

竹山秀傳醫院院長謝輝龍表示，，肌少症和衰弱症都被認為是老年失能的兇手，特徵是持續且全身骨骼肌重量及功能減少，伴隨可能造成失能、生活品質下降，甚至是生活無法自理以及死亡風險！

因此，增加設立高齡友善運動中心主要的目的，在於使患有肌少症以及衰弱的老人，能藉由規律運動改善症狀，進而產生自我健康管理的習慣；此次引進的高齡環狀運動系統，共有8款器材，包括上肢運動3種、軀幹運動2種及下肢運動3種，都採等速肌力訓練方式；另外也有全身律動儀、爬梯機、跑步機及腳踏車等設施，給予長輩們全方面的訓練，強化大腿肌、臀部肌力，更能有效預防長者跌倒，肌力訓練設備會依據使用者施力給予阻力，且有專人指導，操作過程安全無虞。

(中時 )