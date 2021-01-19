LEXUS LS自1989年發表至今超過30年，在台銷售有20多年歷史，是國內旗艦房車的主流車款。第五代LS於2017年北美國際車展亮相，豪華大器的經典外觀與匠心工藝的精緻內裝，在車壇引發話題。和泰汽車發表21年式LEXUS LS，內裝外觀升級、動力系統也因應台灣六期排氣法規，由500h油電混合動力獨挑大樑。

小改款LS外觀更動包括頭燈、保桿造型，視覺上顯得更為霸氣，其中頭燈升級為有更佳照明效果的Blade Scan AHS智慧型遠近光自動遮蔽系統，水箱護罩、車尾鍍鉻飾條則換上沈穩的黑色，另F-SPORT車型為凸顯運動風格而將鋁圈改為黑色。車色新增新月銀、星塵銀，並取消原本霧紗金、極速銀、琥珀棕色。

內裝更是改款一大重點，中控台12.3吋螢幕升級觸控並支援Apple CarPlay及Android Auto功能，位置也前移15cm便於駕駛者讀取與操作，中央鞍座加入一鍵調整座椅加熱/通風功能。旗艦版上，廠方更提供傳承自日本戰國時代、500多年歷史，用來製作高級和服、皮包及披肩等服飾的西陣織（Nishijinori）做為選配，用於車門飾板中，展現奢華境界。

500h油電混合動力可達359ps/35.7kgm最大綜效動力輸出，0-100km/h加速5.4秒，這次強化Hybrid電動馬達作動，輕踩踏板即提供加速力道，和先前加速時需重踩油門拉高引擎轉速的方式不同。實際試駕，新車明顯感覺加速推力，且保有較佳的車室靜肅性，而前代車加速時會伴隨明顯的引擎聲浪，較有操駕的氛圍，展現出兩種不同的駕馭特性。

LS 500h將提供包括頂級版、F SPORT版、旗艦版等三個主要款式，售價分別為475、475、500萬元，另外旗艦版提供有選配KIRIKO及西陣織兩款飾板的車款，前者採用KIRIKO切子與御匠摺紋搭配，後者則是使用西陣織與銀光箔藝飾板搭配，和泰表示，西陣織車款的用料做工繁複，每天只能製作出兩車份，因此數量相當稀少，兩款售價都是550萬元。

21年式LEXUS LS 500h主打的新月銀車色設計靈感源自月光，能在不同亮度光照下，展現更多層次感。售價475萬元起，圖為旗艦版加配西陣織飾板，售價550萬元。（陳大任攝）

多功能方向盤質感升級。（陳大任攝）

12.3吋觸控螢幕好操作。（陳大任攝）

駕駛模式轉換旋鈕。（陳大任攝）

後座尊爵Ottoman座椅，門板飾以日本京都百年工藝西陣織與銀光箔藝飾板。（陳大任攝）

車門內飾採用具五百年歷史工藝的西陣織（Nishijinori）。（陳大任攝）

後座椅具22向電動調整更加貼合身形。（陳大任攝）

後座電動按摩結合加熱/通風功能。（陳大任攝）

Blade Scan AHS智慧型遠近光自動遮蔽頭燈系統。（陳大任攝）

後視鏡內嵌有方向燈。（陳大任攝）

尾燈中央改以黑色飾條。（陳大任攝）

(中時 )