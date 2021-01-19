高雄市議員黃捷的罷免案目前正如火如荼的進行中，將在2月6日進行投票，罷免團體正火力全開催票，希望可以延續王浩宇罷免案的氣勢，將黃捷罷免；但黃捷今(19)日卻發文指出，今日下午有「外縣市來的宣傳車」到服務處附近徘徊，並造成附近居民的困擾，黃捷向居民致歉，並呼籲罷免團體自制。

黃捷在臉書表示，今日下午五點多，有外縣市來的罷免相關團體宣傳車，來到服務處附近徘徊，用大喇叭兩度來回放送，打擾到附近鄰居的安寧；黃捷向服務處周遭的居民道歉，並表示自己沒有辦法約束他人，但還是希望罷免團體可以自制。

目前黃捷的罷免案箭在弦上，距離罷免僅剩兩個多禮拜，《美麗島電子報》董事長吳子嘉分析表示，目前黃捷以及台中立委陳柏惟的罷免案相當危險，通過機率相當高，黃捷在鳳山本身就威脅到藍綠兩黨議員在當地的發展，民進黨所謂的「挺黃捷」不過是講講而已，地方勢力是相當現實的，若威脅到他們的利益，動員七萬多人要把她罷免是相當容易的。

「陳柏惟就更別提了」，吳子嘉指出，陳柏惟所在的選區本來就是藍營的，老實講，標哥說現在不想管這些事情，但以標哥的能力，動員8萬票會有問題嗎？跟吃滷肉飯一樣簡單，「隨便喊一喊3天就出來了！」

(中時新聞網)