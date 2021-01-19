被稱為「百官行述」的富商翁茂鍾案，不少檢察官被查出可疑涉及違反檢察官倫理規範，也曝露出各級檢察署的榮觀、犯保、更保業務，必須與地方人士往來，檢察官協會19日發出新聞稿，除對檢察官涉及翁案表示遺憾，也建議法務部慎重評估各級檢察署全面退出榮譽觀護人協進會、犯罪被害人保護協會、更生保護會等團體運作的可行性，讓檢察機關更專注於檢察核心業務的運作。

檢協會表示，法務部調查報告有關現任、曾任檢察長、官可疑涉及違反檢察官倫理規範部分，檢協會表示遺憾並呼籲所有檢察官應廉潔自持與外界往來務必謹守相關規範，避免任何足使一般民眾質疑或影響檢察官公信力及公正形象的言行。

檢協會指出，翁案經媒體大幅報導實已損害全體檢察官公正廉潔形象，對於部分檢察長、官確有違反檢察官倫理規範或公務員廉政倫理規範的規定者，請法務部遵循法定程序及相關規定，予以適當懲戒。

檢協會強調，另就外界質疑未經公布者，也請法務部全面檢視就具有職務上利害關係，致違反檢察官倫理規範或公務員廉政倫理規範而屬不當飲宴、收受財物者，詳加調查並對外說明。

此外，檢協會表示，各級檢察署為了善用民間資源辦理觀護、被害人保護、更生保護及司法志工等相關業務與地方士紳為正常公務禮儀往來應以翁案為鑑，謹遵互動及往來分際，以免造成外界誤解致損檢察官整體形象。另請法務部基於專業分流原則，慎重評估各級檢察署全面退出榮譽觀護人協進會、犯罪被害人保護協會、更生保護會等團體運作的可行性，讓檢察機關能更專注於檢察核心業務的運作，提升民眾對檢察官的專業信賴。

(中時 )