行政院長蘇貞昌今（19日）出席內政部「109年鳳凰獎楷模表揚典禮」。（葉書宏攝）

行政院長蘇貞昌今（19日）出席內政部「109年鳳凰獎楷模表揚典禮」。（葉書宏攝）

行政院長蘇貞昌今（19日）出席內政部「109年鳳凰獎楷模表揚典禮」時表示，今天是消防節，政府代表國人向全國消防、義消、防火宣導志工、救護志工及災害防救志工表示最高的肯定和感謝。政府以全國的力量支持消防人員，並盼獲獎楷模能激勵後進，共同堅守崗位，讓台灣平安，讓國人安和樂利。

蘇貞昌指出，今天是消防節，政府以最高榮譽「鳳凰獎」向全國消防、義消、防火宣導志工、救護志工及災害防救志工表示最高的肯定和感謝，並以蔡英文總統接見、院長頒獎及部長宴請的方式，表達政府的重視。

蘇貞昌進一步指出，因為楷模的付出，國人能安全，家人能安心。政府在蔡總統支持下，以全國的力量支持各位，不僅修改法律，也增加福利、人員；並頒發最高榮譽「鳳凰獎」予獲獎楷模，盼此項最高榮譽能獎勵、啟發在此工作領域中一代又一代的後進，並讓他們能以獲獎楷模為榜樣，繼續投入工作，發揮專業，讓國人平安。

蘇貞昌強調，今日也特別邀請獲獎楷模的親友們到場共同分享受獎者的榮譽。因為有家人、朋友的支撐，大家能專心做好工作，讓國人、家人得以平安，因此藉此頒獎機會再次代表國人感謝大家，也請大家繼續堅守崗位，做好工作，讓台灣能平安，讓國人安和樂利。

隨後，蘇貞昌逐一頒發獎項，並與獲獎楷模及其親友合影留念，共同分享榮耀。

內政部指出，「鳳凰獎」是消防領域的最高榮譽，本次共計72位獲獎者，包括30位消防人員、30位義消人員與12位志工。

(中時 )