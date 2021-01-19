國內新冠肺炎疫情擴大，總統府今天宣布五大加強防疫措施，停辦今年全府集體尾牙活動，改由各局處室自辦小規模聚餐。並取消原訂2月6日的總統府開放參觀活動。至於總統、副總統今年的春節參香行程，會依指揮中心的專業指引，以防疫優先為首要考量。

關於總統府防疫措施等相關議題，總統府發言人張惇涵今天作五點說明：

一、總統府停辦今年全府集體尾牙活動，但基於感謝員工一整年來的工作辛勞，改由各局處室分別自辦小規模聚餐。

二、自蔡總統上任後，總統府並無舉辦集體新春團拜活動，而是由總統、副總統、秘書長及副秘書長步行至府內各局處室辦公室，與府內員工互相拜年勉勵。因總統府無新春團拜活動，所以沒有新春團拜取消與否的問題。

三、總統府尚未規劃總統、副總統今年的春節參香行程，並會就疫情狀況與中央流行疫情指揮中心的專業指引，以防疫優先為首要考量，進行最嚴謹審慎的綜合評估，定案後將於近日對外說明。

四、由於總統府每個月一次的假日開放參觀動線涉及部分辦公區域，且人數較為眾多，故總統府取消原訂2月6日（六）的開放參觀活動，但仍維持平日總統府一樓開放參觀。敬請欲前來總統府參觀的民眾遵照總統府防疫規範，配合量測體溫，並簽名切結健康聲明書，參觀過程須全程佩戴口罩，開放參觀動線也會持續進行定期消毒。

五、總統府持續嚴格落實相關防疫工作，舉凡進入總統府的員工、賓客都會實施體溫量測，並進行酒精消毒，辦公區域也會進行定期消毒。至於總統、副總統相關接見及會晤行程，亦落實中央流行疫情指揮中心「秋冬防疫專案」相關規範辦理。

(中時 )