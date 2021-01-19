大金空調（DAIKIN）台灣總代理和泰興業，一路以來對於空調產業的人才培育，投入相當多的心力，今年和泰興業與擁有超過百年歷史的開南高中簽訂策略聯盟產學合作，協助開南高中建立專業化的空調訓練場地，捐贈六套大金一對一分離式冷暖空調設備，以及六組移動式安裝架供教學使用。

未來更將透過下列三大構面：業師協同教學、辦理企業認證以及業界實習，培育及輔導開南高中的學生，能具備實務上立即可用的冷凍空調施工保養技能，並了解職場上所需具備的觀念及態度。

和泰興業總經理林鴻志表示，產學合作絕對不是企業捐錢捐設備學生就會學以致用了；產學合作真正要落實的關鍵，在於「人」！企業願意投入多少人力和引進產業中最新的核心技術融入學校課程中教導給學生，進而讓學生獲得了畢業後具備投入職場的技能，這些才是產學合作最重要的價值。」因此，和泰興業秉持以「人」為本的教育培訓理念，以人性、實務為出發點，落實在三大構面：

1.業師協同教學：和泰興業的專業講師將偕同開南高中的教師，共同開發符合業界認可，並適合高中生理解學習的實務課程。

2.辦理企業認證：協助學生考取在空調業界首創且推廣多年，並獲得許多業主及通路（如：家樂福、全國電子…等）認同的大金空調專業技術認證，做為未來進入空調業界領取進場的門票。

3.業界見習：開南高中將甄選優秀學生至和泰興業或其經銷商夥伴職場體驗實習，並派專人輔導，讓學生可以更貼近業界的作息，了解空調產業的工作文化，儲備未來進入職場的軟實力。

和泰興業的企業願景「投入冷凍空調，產業發展；提升生活品質，環境永續；創造美好人生，祥和社會」，可以看出和泰興業將對於提升空調產業的社會責任，視為企業的終身志業。因此落實空調教育，培育專業人才，和泰興業將堅定邁出實踐社會責任的每一步。

(工商 )