疫情衝擊下，台股2020年IPO家數與規模急凍，創下20年新低！金管會證期局副局長郭佳君19日公布，2020年掛牌的IPO家數只有31家、籌資金額僅146.84億元，且2021年有9家原本要IPO的也都決定延期掛牌時間，不過，她指出，受疫情影響，國際主要國家IPO狀況也呈現衰退趨勢，而且台灣已進入成熟市場，案源不如以往多。

上市櫃掛牌家數去年不只創近五年新低，更是20年來罕近新低，郭佳君分析，主要是新冠肺炎疫情關係，市場波動相對大，導致上市櫃公司對IPO規劃保守，件數及金額相對減少。據世界交易所聯合會（WFE）統計，2020年11月底止，南韓IPO家數衰退23％，香港衰退13％，表示國際間也都受到疫情影響。

郭佳君近一步分析，早期IPO案源多，像在2000年到2004年間，每年掛牌家數均達100多家，例如2000年有185家，即使在2003年SARS期間也有128家，而金融海嘯期間2008年掛牌家數有55家、2009年則有50家，現在算是進入成熟期。

至於2021年的狀況，郭佳君指出，今年「申請」掛牌中的家數，上市零家、上櫃有二家，而「已獲核准但尚未掛牌」的家數是上市5家、上櫃4家，包括：鋼鐵業、半導體、電子業、生技醫療業業、足球鞋出口商等，而今年已掛牌的有上市公司迅得、上櫃公司亨泰光、長聖。

就IPO「申請」家數目標，郭佳君表示，2020年目標設定上市24家、上櫃25家，總目標52家。實際執行成果，上市有19家、上櫃21家，合計40家，達成率近八成。2021年目標值設定在45家（上市20家、上櫃22家）。

(工商 )