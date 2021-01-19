新北市消防局第一救災救護大隊成立春節專案檢查小組，由大隊長陳志瑋於今（19日）率隊前往板橋區三民路二段大型賣場進行抽查。（第一大隊提供）

適逢農曆春節將至，百貨公司及商場等公共場所湧入大量人潮，為保障民眾出入公共場所安全及提供民眾優質之購物環境，新北市消防局第一救災救護大隊成立春節專案檢查小組，由大隊長陳志瑋於今（19日）率隊前往板橋區三民路二段大型賣場進行抽查，當場發現業者為因應購買人潮而大量進貨導致貨品堆積衍生避難逃生動線受阻，當下要求立即改善。

同時安檢小組也針對該場所受信總機及消防設備進行抽測是否妥善堪用，並當場測考員工於火災發生時是否熟知自身消防編組任務、熟悉每項動作流程，督導用火用電安全並定期維護管理場所消防安全設備。

由於該場所位於高層複合用途建築物之地下層，除消防安全設備、防火管理為檢查重點外，針對供民眾避難逃生的重要路徑，如逃生通道、防火門、安全梯等防火避難設施需特別重視，希望面對緊急狀況時，能迅速應變，爭取避難逃生時間，以減少意外事故發生。

陳志瑋表示，目前板橋區針對大量人潮之大型商場、百貨公司等公共場所共計有443家，為維護公共安全及確保消費者權益，春節專案檢查小組已持續針對上述場所全面進行消防安全檢查及避難逃生動線檢視，如有疑似不符規定者將依法要求改善及移請權責單位進行裁處，以維護消費者生命財產安全，讓新北市民安心過好年。

(中時 )