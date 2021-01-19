原訂今年1月24日開跑的2021渣打台北公益馬拉松，因為近日新冠肺炎疫情升溫，為了防疫，主辦單位中華民國路跑協會今天宣布，這項預計有3萬名跑者報名參與的賽事取消，將退還全額報名費。

主辦單位中華民國路跑協會透過新聞稿表示，考量近日新冠肺炎疫情快速升溫，中央流行疫情指揮中心已做出大型活動強力建議延辦或取消的指示，主辦單位決定配合防疫，將退還跑者全額報名費，詳細作業辦法將再透過官網公告、並以電子郵件通知跑者，還請跑者耐心靜候通知。

以下是主辦單位新聞稿內容：

【2021渣打臺北公益馬拉松配合防疫取消舉辦】

鑑於嚴重特殊傳染性肺炎（COVID-19）疫情快速升溫，中央流行疫情指揮中心已做出大型活動強力建議延辦或取消的指示，主辦單位決定配合防疫，取消原定本周日（1月24日）舉辦之2021渣打臺北公益馬拉松。

針對此次疫情取消賽事，主辦單位將退還全額報名費，詳細作業辦法將再透過官網公告並以電子郵件通知跑者。因人數眾多，作業時間較長還請見諒。

主辦單位深知跑者對於渣打馬賽事的殷殷期待，更希望跑者們能理解取消舉辦是不得不為的艱難決定，跑者健康是主辦單位的最重要考量。期待在政府與全民的努力下，本土疫情能逐漸趨緩，未來所有跑者們都可以在渣打馬賽道相聚。

(中時 )