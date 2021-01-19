新冠肺炎疫情發燒，台中市政府19日宣布取消今年市長盧秀燕春節發放小紅包行程，以防疫為優先，避免人潮群聚；市府表示，「市長小紅包」今年以圓滾滾金牛造型印有燙金文字「犇向幸福」，可愛吸睛，發放方式及時程將再另行公布。

民政局指出，往年農曆新年期間，盧秀燕都前往台中市各大宮廟祈福，祈求國泰民安，並發贈應景的市長小紅包，與民眾分享喜氣；今年因應國內新冠肺炎疫情擴大，中央今日下午舉行開記者會建議避免大型集會活動，盧秀燕配合中央防疫指導原則，決定取消春節發放小紅包行程，降低人潮群聚風險。

祕書處說，「犇向幸福」4字由市府地方稅務局副局長葉國居所提，燙金字體氣勢豪放，祝福民眾「好運年犇放、財運犇騰」；紅包造型則是由市府與東海大學產學合作設計，以喜氣紅色為底，設計成圓滾滾的金牛造型，模樣相當福氣討喜。

打開卡片可看見「金牛旺財、新年快樂」燙金市長祝賀詞，並鑲嵌10元硬幣，意味「十全十美」、「十分好運」，祝福大家富貴滿滿、福氣滿滿；今年因應防疫取消發放小紅包行程，小紅包發放方式及時程再另行公布。

(中時 )