台電陸纜工程疑造成雲林縣口湖鄉民宅受損，居民要求停工。（張朝欣攝）

「台澎161KV陸上電纜工程」雲林縣口湖鄉段目前進行施工中，19日工地附近有3戶居民發現房屋受損，要求台電公司立即暫停施工，找出造成民宅龜裂及水管暴開原因，台電則派員到場進行調查釐清原因。

台澎161KV陸纜口湖段中正路、文明路工程，目前正趕工希望於春節前告一段落，但19日文明路紀姓居民發現自家面前水泥地流出大量自來水，懷疑是陸纜推管工程造成水管破裂，進一步查察，房屋四周也產生裂痕，階梯處也裂開10幾公分。

其他住戶檢查後也發現多處牆角有新裂痕，趕緊向轄區派出所員警報案，並聯絡核發鄉道路權的鄉公所到場了解，台電、承包商，口湖鄉代會主席蘇慶璋、鄉代呂永添等人也前往關切，居民要求台電立即停止施工釐清原因。

紀姓居民找來水電工查看，台電也派技師到場檢測，居民批評台電承諾工程絕對安全，但剛推管就造成房屋受損，要求台電對房屋做進一步鑑定，不要只補裂痕了事，否則日後發現更大損害，居民要向誰求償。

居民表示，此工程自去年9月施工至今，造成當地交通不便僅能單向通車，且由於再過不久就是農曆春節，施工單位近期日夜趕工，曾施工到夜晚近11點，附近住家不堪噪音影響睡眠前往工地抗議，口湖派出所也派員到現場要求施工人員依規定時間施工。

居民說施工路段位於口湖鄉商業區，平時大型車輛往來頻繁，施工3個月來大型機具封閉單向路段，讓店家生意大受影響，且工程還要到7、8月才會完成，逼得店家考慮是否要結束營業或另覓他處展店。

(中時 )