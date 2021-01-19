警方遺失的名錶是限量款「白陶瓷萬年曆」身價超過3百萬賠（翻攝愛彼錶官網）

檢警偵辦「館長」陳之漢槍擊案爆發案外案，辦案人員拘提寶和會幕後老大綽號小寶的邵柏傑時，查扣市價超過千萬元的名錶24支。卻在檢方指示發還後，發現少了一支AP錶（愛彼錶），新北市刑大坦承疏失，與對方以50萬元和解。但據了解，遺失的名錶是限量款「白陶瓷萬年曆」身價超過3百萬，警方折舊後以50萬元與對方達成和解。

檢警專案小組追查館長槍擊案，發現竹聯幫寶和會涉有重嫌，去年10月逮捕會長林修伯、副會長梁智勝等10名嫌犯嫌，12月將寶和會幕後涉嫌人44歲邵柏傑等5人緝捕到案。當時在邵男住處查扣相關證物，扣押24支名錶，事後發還給邵男時，手錶卻人間蒸發，市刑大還因此對10名承辦員警測謊，但無人出現異常狀況，排除侵占嫌疑後，以遺失處理，損失則由幾名幹部分攤賠償。

據《三立新聞網》報導，遭遺失的AP錶（愛彼錶）身價驚人，是限量推出的白陶瓷皇家橡樹萬年曆腕錶(Royal Oak Perpetual Calendar)，AP經典白色錶圈八角斜切，邊緣鏡面拋光，深藍色錶盤呈現棋盤的格紋圖案，銀色小錶盤，指針材質為18K白金，藝人陳冠希曾經買了同款手錶給女兒配戴引起話題，全心錶款要價300萬，由於限量發售，身價早就超過上市售價。

新北市刑大坦承疏失，懲處相關人員，同時與邵柏傑依市價折舊率計算達成50萬元和解。警方僅以6分之1的當舖價錢就換來和解，邵柏傑並未因為名錶遺失而多有計較。全案雖然以和解懲處收場，但也暴露執法人員執行扣押程序出現漏洞的問題。

(中時新聞網)