俄羅斯聯合造船公司（USC）的一部分-涅夫斯基設計局（Nevskoe Design Bureau,PKB）提出了一種新的航空母艦概念，稱為「通用艦」(UNIVERSAL MARINE SHIP ,UMK)。

防衛世界(Defense World)報導，據說它將取名為Vanran，這將是一種高度自動化、大量應用機器人系統的船，能夠搭載24架多用途戰機、6架直升機，和多達20架無人飛機。

該艦排水量約為45,000公噸，長度約為250公尺，寬度為65公尺，吃水深度為9公尺，比正在大修的庫茲涅佐夫級來的小，也沒有滑跳甲板，改用2具彈射器來協助飛機起飛。

該艦將能夠達到26節的速度。

涅夫斯基還推出了另一種種新的通用登陸艦（UDC，排水量約為3萬公噸。長度約為220公尺、寬度42公尺，吃水深度為7公尺。新的UDC能夠以大約24節的速度飛行。甲板上有七個直升機降落點。

(中時新聞網)