照顧經濟弱勢的微型保單，增加第10種被保險人。金管會19日公布，微型保單承保範圍即日起，擴大到「領取中低收入老人生活津貼的高齡者及其家庭成員」，據統計，到2020年11月底，有領取此津貼的人數約17.1萬人，盼能透過微型保單讓其獲得基本保險保障。

微型保單即金管會主委黃天牧在保險局長任內，在2009年推動的普惠金融措施，提供經濟弱勢族群基本身故保額50萬元、傷害醫療最高3萬元，為一年期壽險或傷害險，保費極便宜。

金管會每年也會表揚微型保單承保件數較多、成長較大的公司，提供相關承保誘因。

現行微型保單可承保9大經濟弱勢族群，保險局修正「保險業辦理微型保險應注意事項」，增加領取中低收入老人生活津貼的高齡者及其家庭成員，如配偶、子女、直系血親及同住家屬，都可成為微型保單的被保險人。

保險局表示，從2009年7月推動微型保單至今，累計承保94.9萬人，累積承保金額3,058.6億元，有效保單目前是承保42.7萬人，有效契約保額1,416.9億元，微型保單被保險人以原住民占比最多，占29.62％，其次是特殊境遇家庭或低收入戶等，占29.41％，第三則是身心障礙者，占21.28％。

據壽險公會統計，到2020年12月共有15家壽險公司推出微型保單，去年全年微型保單保費收入共6,376萬元，承保近34.6萬人，國泰人壽承保近13萬人最多，其次是台灣人壽近5萬人，第三是南山人壽有逾4.5萬人。

這些壽險公司很多都與地方政府合作，由地方政府提供經濟弱勢名單，壽險公司相關慈善基金會捐款，壽險公司來承保，迅速擴大承保人數。

(工商 )