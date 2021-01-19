全聯快閃潮流火鍋店「全火鍋」去年9月開幕以來，不僅有「全宇宙最難訂的火鍋店」之稱，更成功再帶起全台火鍋熱潮！全聯19日表示，旗下「全火鍋」快閃近五個月，帶動門市火鍋常溫湯底業績爆發性成長，統計去年9～12月火鍋湯底平均業績較年增近70％，這還不包括帶動的生鮮、火鍋料等相關類別增長，堪稱通路最強行銷案！

「全火鍋」於2020年9月4日開幕，即將於2021年1月20日關店，營業期間共接待約2.2萬名客人，以客單價500元計算，單店創造超過千萬業績，換算平均每個月都有200多萬業績。

全聯表示，雖然許多網友都期望能將「全火鍋」快閃店變成真正營運的火鍋店，但全聯經內部研議決定維持原案，將於1月20日結束「全火鍋」快閃店營業。而此一快閃火鍋行銷方式，也寫下通路紀錄！

全聯指出，去年為超前部署「火鍋祭」，在東區開設史上最潮的「全火鍋」快閃店，不僅販售最新鮮的食材，還注入品牌隱性資產「請支援收銀」概念，與名店、名物、名設計師跨界合作，打造全新火鍋體驗，果然一開幕就引爆話題，每個月訂位才剛開放，不到5分鐘就被搶訂一空。

究竟「全火鍋」開幕迄今，熱銷品項是什麼？據全聯統計，熱銷鍋物前3名排行榜，分別是：台式石頭風味鍋、蔬果昆布鍋、麻辣鴨血鍋；而吃鍋必備的肉片，則是由美國無骨牛小排壓倒性勝出，占35％，其次是台灣豬梅花薄切片，占24％，桂丁土雞切塊意外成為肉類銷售第3名，占14％；至於飲料類別，則由新鮮現打的果汁勝出，平均每2位消費者，就會有1位點現榨果汁。

全聯表示，雖然「全火鍋」快閃店將於1/20結束營業，但只要到全台上千家全聯門市，都能買到店內販售的各式新鮮食材，再搭配「全火鍋」快閃店推出的3款聯名鍋底，包含「全火鍋X聖凱師秘製黃金比例麻辣鍋湯底」與「歐巴泡菜鍋」、「元氣藥膳鍋」等，就能在家享用名店鍋物！

不過，全聯指出，受外界高度期待的全火鍋「Bye Bye Sale」，原預計在1/24舉辦，但因應疫情升溫影響，經內部研議決定取消，感謝消費者從開店以來的熱情支援！另外，受到消費者喜愛的請支援收銀週邊商品，像是「康乃馨醫療口罩-黑色閃電」、「康乃馨醫療級口罩」、「柏克金玻璃瓶啤酒-黃金拉格/科隆」等商品，目前都在部分門市與PXGo!熱銷中，各店數量有限，想收藏的民眾可把握機會。

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(工商 )