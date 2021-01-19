防疫旅館價高難訂，晶華酒店旗下捷絲旅三重館即日起至3月31日將推出「安心防疫住房補助」專案，提供配備有小型廚房的經典行政客房讓隔離者的家人到飯店享有舒適便利的住宿環境，只要連續入住7天，每天原價3,000元的行政客房將降至2,000元，差額1,000元由捷絲旅三重館自行吸收，7天住下來，總共可以省下7,000元。

捷絲旅三重館推出的「安心防疫住房補助」專案釋出飯店內坪數最大的行政客房，房內備有小型廚房，包括微波爐、IH感應電磁爐、膠囊咖啡機、餐具爐具等一應俱全，衛浴設備則是使用TOTO免治馬桶和浴缸、Panasonic負離子吹風機等，營造有如居家般的便利舒適。截至3月底的活動期間，三重捷絲旅將可提供1,200個入住間數的行政客房，和政府一同攜手紓解防疫壓力，補充防疫旅館的房間數量不足的缺口。

捷絲旅三重館位於新北市三重區三和路，緊鄰捷運蘆洲線、三重三和國中捷運站2號出口，距離國道一號三重交流道約需5分鐘車程，飯店的設計規畫充滿紐約工業風，95間客房的平均坪數為7到9坪，和其他捷絲旅不同的是，三重館特別還規劃了Extended Stay (延伸住宿)的行政客房，不但加大房間的坪數、更增設精簡的餐廚設備及浴缸，打造真正像家一般的舒適感，公共區域亦增設健身房、會議室以及洗衣房，期望爭取需要中長期駐點在台北的專業人士、或是計畫多花幾天時間深度體驗台北的旅人入住。這款套特殊房型，在此「安心防疫住房補助」專案推出時刻，即可發揮最大的賣點，讓居家檢疫者的家屬可以安心住宿。

(中時 )