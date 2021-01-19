20名法官因涉及與翁茂鍾不當往來遭司法院調查，昨決定將7人送交人審會後移由監察院審查，但引發質疑，司法院表示，調查案的判斷標準可受公評，如果其他13名法官監察院認為有懲戒之必要，而決定彈劾，司法院也尊重。

對於外界質疑司法院預設不合理的「533標準」，限縮調查範圍及包庇特定法官之情事，司法院澄清，「533標準」並不存在，依照司法院院標準，此次調查報告認為有移付司法懲戒或為職務監督必要之20名法官中，即有數名未符合媒體所謂的「533標準」。

司法院表示，判斷違反法官倫理規範的情節是否重大、有無懲戒或職務監督必要時，是針對各個受調查對象的案件情節，綜合其違失行為的態樣，以及行為的次數、頻率等因素，具體判斷其整體行為情狀等，來決定是否進行司法懲戒、或職務監督。

司法院解釋，鏡週刊在司法院公布調查報告前，即提出司法院訂下所謂「533標準」，如果沒有承審過翁案，那麼只要與翁一起見面吃飯次數5次以下，收襯衫在3件、補品3盒以下的，一律放過。然而，這項標準與事實不符，已然誤導社會大眾，18日記者會予以嚴正澄清。

事實上於20位受調查對象中，即有數名不符合這項誤傳的標準，如陳金圍（4／1／0）、洪昌宏（4／0／0）、朱中和（1／8／0）、鄭小康（0／12／0）、陳世淙（0／8／0），均與該週刊所稱不符，顯見該週刊報導之標準，絕非事實，並非本院所採標準。

至於有特定人士質疑司法院包庇洪佳濱法官部分，司法院解釋，洪佳濱與林奇福、顏南全、蘇義洲、吳雄銘等4名被認與有懲戒必要者不同，未曾擔任翁茂鍾相關案件之承審法官，再者，洪佳濱與翁茂鍾不當接觸的次數（10）。

他比起最後一位司法院認為有懲戒必要的林金村（15）少了5次，合計的次數（10＋6＋0＝16）也比林金村（15＋6＋1＝22）少了6次，且洪佳濱相較於其他認有懲戒必要者，不僅接觸次數上有差距，其亦無請託翁茂鍾幫忙處理私人事務之情事。

由於洪佳濱與翁茂鍾於9年中見面10次，各次間時間分散，並未短時間內密集往來。故司法院於綜合判斷之下，認為洪佳濱與其他7位認有懲戒必要者之違失情節相較，尚未達有懲戒必要程度。

司法院也表示，批評指司法院曾經決定將洪佳濱移付懲戒，之後又臨時抽換為不移付懲戒，亦屬誤會，當初內部研擬的調查報告最初版本，即無將洪佳濱列為應移付懲戒之名單，司法院不容外界根據來源不明，且可能為非法取得的諸多評估版本之一，就汙名化為臨時抽換、刻意包庇，特此澄清。

(中時 )