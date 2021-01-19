曾經收治治癒全台第一例確診女台商的部立桃園醫院，如今卻爆發院內群聚感染，並擴散到醫護家人，院長徐永年傍晚在醫院官方粉專發出一封公開信，彰化縣衛生局隨即引用分享到自家粉專，貼文強調「感謝徐院長和部桃全體同仁」公開聲援基層醫護同仁的辛苦。

衛生局長葉彥伯表示，疫情爆發後期，機場染疫者直接都由部桃收治，等於替全國各縣市承擔收治量能，基層的醫護同仁辛苦了一整年，真的很不容易，如今爆發院內群聚，是國人都不樂見的，相信醫護人員們的士氣一定很低落，此時更需要國人的支持和體諒。

彰化縣衛生局粉專貼文指出，感謝徐院長和部桃的全體同仁。過去一年，由於部桃鄰近機場，許多原居地在各縣市的入境民眾，經機場篩檢發現的疑似個案，都直接由部桃收治。

衛生局貼文讚譽部桃市在國境之門戍守的防疫戰士，一肩挑起邊境防疫的重責大任，我們深知全體同仁的辛勞，貼文最後不忘強調「感謝部桃，彰化縣衛生局為您們加油！」

葉彥伯說，徐院長公開信的最後一段文字，可以讓許多國人明白，部桃最高曾經1天收治30多名確診病患，壓力之大可想而知，部立桃園醫院的醫護同仁，過去一年來守住國境之門，一肩挑起邊境防疫的重責大任，辛苦了一整年，如今發生院內群聚，盼國人都能用更多的支持，陪著基層醫護一起度過這次難關，繼續把防疫工作做好。

(中時 )