新冠肺炎本土疫情升溫，桃園醫院裡群聚感染，今（19）日又增加4起本土病例，最前線的醫護人員，無疑風險非常高，台北101為了感謝醫護人員的付出、還有防疫決心，於今晚18時30分，在101大樓點燈「感謝防疫英雄」，盼全民一起守護台灣。

新冠肺炎感染擴大，中央流行疫情指揮中心19日一口氣公布4例本土確診，這起群聚累積9人染疫。且前台大感染醫師林氏壁，也特別發文警告民眾，有一例新確診讓他感到頭皮發麻，現在整個北部該繃緊神經，籲民眾減少群聚活動，更不要前往今天（19日）開幕的知名店家。

且因為疫情，許多活動紛紛喊卡，中華民國路跑協會攜手渣打國際商業銀行，原訂24日早上4點至下午2點舉辦「渣打台北公益馬拉松」賽事，北市體育局今天下午也正式公布「渣打台北公益馬拉松」確定取消辦理。

為了感謝醫護人員，台北101於晚間18時30分一直到22時，會在大樓外牆點燈，點燈字樣將包含「感謝防疫英雄」、「醫護人員加油」、「好好照顧自己」、「全民齊心」、「互相關心」、「一起努力」、「守護台灣」。

(中時新聞網)