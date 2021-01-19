國內新冠肺炎疫情擴大，教育部今天提醒各級學校辦理集會活動之防疫措施，師生若生病就在家休息不參加集會活動；如有發燒、呼吸道症狀、腹瀉、嗅味覺異常等疑似症狀，以及居家隔離、居家檢疫、加強自主健康管理及自主健康管理者，不得參與聚會活動。

教育部要求各級學校，評估活動舉辦之必要性及相關風險程度，若決定舉辦，應訂定完整防疫應變計畫，落實防疫相關準備及措施；若無法於活動前嚴格執行完整風險評估，並規畫完善之防疫配套措施，強烈建議取消或延後舉辦。

至於學校評估辦活動風險有六個指標，包括：一、能否事先掌握參加者資訊；二、活動空間之通風換氣情況；三、活動參加者之間的距離；四、活動期間參加者為固定位置或不固定位置；五、活動持續時間；六、活動期間可否落實手部衛生及配戴口罩。

教育部要求學校向師生宣導生病在家休息不參加集會活動，居家隔離、居家檢疫、加強自主健康管理及自主健康管理者不得參與聚會活動；同時，活動如有用餐時，須保持足夠的社交距離或以隔板、屏風進行區隔。無法保持社交距離時，則應「分時分眾」用餐，以維持足夠的社交距離。

(中時 )