嘉義天成文旅-繪日之丘「星空童樂室」。（天成飯店集團提供）

嘉義天成文旅-繪日之丘「精緻客房」。（天成飯店集團提供）

台北天成文旅-華山町「精緻客房」。（天成飯店集團提供）

由知名旅遊平台主辦的第3屆「全台最美飯店」選拔，天成飯店集團旗下的瑞穗天合國際觀光酒店和天成文旅-繪日之丘受網友青睞，2度蟬聯「全台最美飯店」，為歡慶獲此殊榮，推出限時快閃專案。

為感謝消費者支持，天成飯店集團自2021年1月20日中午12點至2021年1月22日中午12點推出「全台最美飯店二連霸 48H快閃專案」—瑞穗天合國際觀光酒店最夯的溜滑梯房「親子溫馨家庭房」，平日2大2小入住1泊2食1萬2999元起，加碼旺日不加價；天成文旅系列推買1送1優惠，專案價3000元起。

而位於嘉義市、以純白建築結合阿里山看日出主題被網友譽為「像美術館的設計旅店」的天成文旅-繪日之丘，獲得同類別中的最高得票數，天成文旅系列館別共推優惠為姊妹飯店同賀。

於快閃活動期間預訂嘉義天成文旅-繪日之丘、台北天成文旅-華山町或台北天成文旅-蜂巢，即享買1送1優惠，專案價3000元起，可擇1房入住2晚、同日入住2房，或2次住宿分開使用皆可，第1晚於3月7日前選擇台北館別，可搭配「台北加碼GO」補助，首晚或首間再折1000元，台北2館假日不加價，嘉義天成文旅-繪日之丘假日每房每晚加價800元。

天成飯店集團品牌行銷公關處總監趙芝綺表示，國內旅行的熱潮延燒至2021年，是深度旅行台灣的好時機；天成飯店集團旗下瑞穗天合國際觀光酒店和天成文旅-繪日之丘感謝網友支持，蟬聯2屆「全台最美飯店」寶座，特地於農曆過年旅遊高峰前推出一波快閃優惠專案，預計能為集團住房率提高1至2成。

(中時 )