崇友實業（4506）旗下三大業務表現皆繳出歷年新高記錄，董事長唐伯龍宣布大方發放年終破5個月水準。雖然今年因考量新冠肺炎病毒防疫決議停辦集團尾牙，改發放全體員工每人1,500元餐費、以及2,000元旅遊金等補助，並招募優秀人才加入團隊，擴大集團三大業務穩健成長。

崇友表示，集團致力擴大整體營運規模為首要策略目標，不僅針對新梯業務「多品牌」策略接單，提升中高端堅尼西斯品牌於商用案源市佔率表現，同步積極衝刺汰舊換新業務拓展，再加上維保業務高續約率競爭利基，穩步挹注集團整體營運保持成長，皆係帶動崇友2020年合併營收達43.93億元，續寫歷年新高成績。

崇友去年整體營運表現並未受疫情影響，新梯接單交期已排到2023年第二季，再加上維修保養台數目前已達近3.8萬台並超過損益平衡的基本量，每年仍保持穩定成長，崇友依照過往訂立的標準計算年終獎金，發放年終破5個月給所有在職滿一年以上的員工，這也超過連續三年、平均每年4.5個月的水準。

除此之外，崇友持續擴大招募專業電梯安裝、維保人員，目前集團旗下員工人數達1286人，其中，旗下員工有超過六成持有升降機裝修技術士專業證照，崇友不僅嚴格要求所有到場的維修技術人員必須具備升降機裝修技術士證照，並定期實施員工職能教育訓練及考核、輔導新進員工專業證照的取得，務求在遍布全台服務站提供所有客戶24小時高度機動性的服務能力。

另外，隨著電子科技蓬勃發展，崇友也積極強化電梯、維修保養技術與科技結合，包括高功率變頻器、人臉辨識叫車、雲端監控系統、以及去年推出維保報馬仔等，大幅提升崇友市場競爭力。

(工商 )