許多人離鄉背井到都市工作，往往會為了便利租小套房居住，但風水命理專家邱彥龍老師表示，小套房因為空間小，風水調整難度非常高，如果是無隔間套房，先天就沒有廚房，所以守財難，容易導致無法存錢，建議賺到錢就換到空間較大的房子居住。如果暫時無法搬離小套房，一定要注意擺設細節，千萬不要犯了8大風水禁忌，才能避免破財和健康問題。

▍1.光線昏暗，陰冷潮濕

這種狀況將導致運勢低落，事業運不佳，易破財，難遇正桃花，健康運不佳，容易產生心理疾病、業力病、皮膚病、過敏、腫瘤、癌症、中邪等問題，非常嚴重，切記小心。

▍2.衣服雜物亂丟

小套房雜物紛亂，容易導致思緒混亂，招來口舌是非、流言蜚語，遭到陷害攻擊，感情正緣不來，爭吵不斷，家庭不平安，心情受影響，只能假笑對人。

▍3.門口正對睡床

門口進來就能看到床，容易導致精神焦慮、睡眠品質差、失眠、多夢、夜尿症、精神出軌等現象，並且會有鼻涕倒流、鼻炎、呼吸困難等症狀。如果因為空間狹小而無法避開，建議用簾子之類的物品阻隔。

▍4.娃娃玩偶很多

小套房中有太多布偶，會引來流產、破財、情侶分手、夫妻吵架、惡夢、幻想、爛桃花、靈異事件等危機。

▍5.衣服不洗、鞋子發臭、廁所異味

小套房如果不妥善清潔，容易聚積異味，引發內臟病變、發炎、腸胃疾病、糖尿病、內分泌失調等，錢財、感情會被詐騙。

▍6.地板空大破財

地板要實，不宜空，有些小套房為了安裝廁所管線，將地板墊高，踩起來空空不實，此乃大破財之象，守財已經很難了，此種狀況更難，並且會有諸事不順的感覺，應立即更改，別為了省小錢而花大錢，得不償失。

▍7.書桌雜亂無章

書桌本身就是後天的文昌位，要選明亮的位子擺放，書本擺放整齊，才能有益於智慧增長。

▍8.梳妝台不整潔

梳妝台對女性來說特別重要，因為在後天管桃花、人緣、事業、還有名聲，梳妝台雜亂將招爛桃花，並引來傷害名聲的閒話，莫名的開支特別多，花錢如流水，等於財庫破洞。

邱彥龍老師最後提醒，小套房的空間本來就小，想辦法讓其開闊、整潔，即為根本之道，避開禁忌，將自身的正能量提升，多親近大自然，選擇視野開闊的地方走走，調適自我的好心情，即可化險為夷。

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(中時新聞網)