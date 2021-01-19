被清運回來的報廢鐵櫃內藏1、20件金飾。（環保局提供／洪榮志台南傳真）

年終大掃除，在汰換家中老舊家具前，最好先檢查，說不定有黃金喔！台南市政府環保局安定區清潔隊員王大福，19日下午整理近日清運回來的廢家具時，竟然在1個報廢的鐵櫃內，大腳踢出1、20件金飾，但他毫不猶豫向主管報告，也在第一時間報警，晚間即找到失主。拾金不昧的王大福說，「不屬於自己的物品，千萬不要貪心，我撿到1000元都會報警，發現的金飾雖多，但也不會動心」。

年關將近，家家戶戶忙著大掃除，清潔隊收運廢家具的數量、頻率多又密，藏有金飾的鐵櫃何時運回來？安定區清潔隊全隊都沒有印象。區隊長張頤賓表示，還好鐵櫃裡面有1張門牌，還有一些舊證件，經將這些找尋失主的線索交給警方後，晚間7點即找到失主。

發現金飾的王大福也說，這幾天載回來的廢家具量暴增，全都放在暫置區，下午去整理時，鐵櫃已經被「山貓」夾得有得扁，他用腳踢了一下，想讓鐵櫃與其他物品靠得更緊一些，沒想到一踢竟聽到櫃子裡有物品挪動的聲響，好奇打開一看，居然掉出好多個金飾盒，看起來像是結婚的金飾；他認為，如果沒有發現，大概從此就不見天日了。

環保局長謝世傑表示，近年來環保局清潔隊員在工作上不乏拾金不昧情事，大家的操守令人欣慰，將對拾金不昧的同仁敘獎，也期勉清潔隊員繼續做好為民服務工作，提供更優質的服務。

(中時 )