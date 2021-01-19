爭取烏日全民運動館，同地與顏寬恒先後會勘，台灣基進黨立委陳柏惟19日表示，顏有沒有爭取，網路上查就有。（黃國峰攝）

爭取設立烏日全民運動館，台中市立委陳柏惟，19日邀集體育署，市府教育局、運動局等單位會勘台中市烏日區高鐵特區內的文中二用地，不過現地前立委顏寬恒在臉書發表他之前已會勘過，對此陳柏惟指出，顏有沒有發言，網路一查就有，而我在體育委員會、行政院都有質詢過，感謝顏在他質詢後會勘。

陳柏惟表示，烏日人口急速攀升可望突破10萬人，今日召開現地會勘，是要提醒體育署與市府單位在規模上務必將未來人口需求納入考量當中，才能真正符合周邊居民的需求。對此體育署副署長林哲宏表示會列入考量。

陳柏惟強調，前瞻預算2.0當中之「推動全民運動館興建計畫」僅有30億元經費，全國各縣市皆積極爭取，除了已獲承諾優先設置的烏日外，龍井地區居民之需求也須納入考量，不過市府今年並沒有提龍井的部分，因為只有30億，怕到時候搶不到經費。市府運動局表示，因為是今年在第一次做，若做得好，在延續下去。

另前立委顏寬恒在臉書發表，烏日全民運動館用地，他之前已會勘過，對此，陳柏惟表示，顏有沒有發言爭取過，網路一查就有，而之前我已在體育委員會及行政院都已質詢過，他有說他說什麼都不對，但事實上在這一項事情上，他真的說的不對；地方有建設都是好事情，更多人爭取也更有力量，感謝顏在他質詢後來會勘。

(中時 )