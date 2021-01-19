勤業眾信（Deloitte）會計師事務所19日攜手宋作楠基金會、中華公司治理協會舉辦「結盟新興科技，回應不確定性－數位轉型之衝擊與策略管理」報告發布暨風險管理研討會，勤業眾信建議，企業應從建立風險管理文化出發，由領導階級統籌檢視組織的弱點與契機，並且適時引入資訊科技的協助，提高組織的應對能力，藉以防備危機、掌握先機。

宋作楠基金會與勤業眾信向台灣400家上市櫃企業展開風險管理與科技應用調查，發布《結盟新興科技，回應不確定性》研究報告。

國家發展委員會主委龔明鑫指出，疫情衝擊引起的全球供應鏈調整、生活消費改變等，將加速產業數位轉型，放眼全球經濟發展，根據OECD預測，全球經濟成長率可達4.2％，而台灣仍是亞洲四小龍之首，預計2021年經濟成長率為3.83％、經濟成長目標可達3.8％至4.2％。

另一方面，中美貿易戰促使供應鏈重組，而疫情也加速企業重新佈署供應鏈的腳步，藉以分散風險、帶動台商回流，並促進企業數位轉型，加速台灣智慧化腳步。

數位經濟和數位轉型是台灣近期重要的發展工作，龔明鑫表示，台灣具備優秀的半導體技術，奠定了數位轉型的核心與基礎，未來也目標在，例如，資安、永續、綠能等領域中扮演重要角色。配合政府政策，協助催生產業發展新局、加速工業4.0及數位經濟發展與國際分工型態轉變，諸如口罩國家隊、金融國家隊及5G和資安發展等關鍵技術之重要程度亦日益增加。展望2021年，配合政府積極推動之5+2產業創新和六大戰略核心等產業發展策略，促使台灣成為全球經濟的關鍵力量。

勤業眾信聯合會計師事務所審計服務部營運長洪國田指出，中美貿易戰及疫情等議題，為全球經濟發展帶來不小的的變動與挑戰，未來可能將面臨環境變遷、極端氣候、網路攻擊和資安等議題。他也呼籲，企業可利用新興科技以面對不確定性的環境，有助企業在未來經營及因應之道。

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