美國拜登新政府周三走馬上任，準財長葉倫（Janet Yellen）將利用任命聽證會爭取國會對新紓困案的支持。她表示，新政府提出的1.9兆美元紓困案是為了避免美國經濟陷入長期衰退的風險，國會應「展現大作為」來提振經濟復甦。

參院財政委員會周二就葉倫財長任命案舉行聽證會，葉倫將出席發表證詞，並接受議員的提問。

葉倫已擬好書面證詞，根據多家媒體取得的證詞影本，葉倫將在聽證會上表示，「雖然經濟學家並非全部同意，但我認為現在大家的共識是：若無額外的作為，經濟現在就有面臨陷入更長更慘痛衰退的風險，長期而言對經濟也有深遠的影響。」

葉倫指出，「接下來幾個月，不管是在疫苗的配送、學校重新開放與幫助各州將消防員與老師留在工作崗位上，我們勢必需要投入更多的金援。」

拜登上周在公布總規模高達1.9兆美元的紓困方案時表示，為了刺激經濟成長，並且加速疫苗的配送以控制疫情，大膽投資有其必要。

針對新紓困案，共和黨議員紛紛表達反對，有些人質疑規模超出經濟所需，且會增加負債，目前美國國債已達21.6兆美元，已超過美國的經濟生產毛額。

葉倫在做證時也會對此提出說明，「在提出新紓困案時，總統當選人與我都有考量到國家債務負擔的問題，但目前利率正處於歷史低檔，所以我們最明智的做法就是大膽去做。」

葉倫還指出，「我認為收益將會遠大於成本，尤其是我們的目標是要幫助這些已掙扎好長一段時間的民眾。」

根據新紓困案的規畫，4,150億美元將用在抗疫與新冠疫苗的支出，1兆美元花在對家戶的直接補助，4,400億美元則是投入對小企業的紓困。

參院若同意任命案，葉倫將接替穆努欽出任財長，穆努欽將於周三卸任。

(工商 )