台視《2021超級巨星紅白藝能大賞》23日在台北小巨蛋盛大舉辦，對於疫情拉警報，是否仍照常舉辦，電視台19日回應：「台視《2021超級巨星紅白藝能大賞》自籌備以來，一直採取最高規格防疫措施進行規畫，目前活動仍將如期舉行。」並表示當天觀眾將採實聯（名）制入場，首次不開放候補入埸。

台視強調會密切注意疫情變化，若接獲中央疫情指揮中心進一步指示，將會全力因應配合，並透過官方發布相關訊息。《紅白》陣容精采，包含林俊傑、周華健、劉若英、安心亞、ELLA、玖壹壹、A-Lin、炎亞綸、白安、持修、9m88與艾薇等歌手都將獻唱。

安心亞先前受訪已承諾表演服裝一定性感，還精心設計一段特別舞蹈，時隔多年回歸《紅白》舞台，她坦言非常開心，因又可以在過年期間表演給大家看，並透露：「這次表演『沒有準備』，因為早就把該做的都準備好，不僅體能鍛練好，其他所有狀態早就都準備好了，期待趕快登台演出」。除了興奮心情，她也風趣呼籲粉絲及觀眾：「收看表演時，一定要保持專注，食物都要擺好在電視機前面，因為這個表演太精采了，不可以分心。」對於新年期許她則說：「今年希望可以演到一個有挑戰性的劇本及角色，同時也在等待一個好的時機辦演唱會，和粉絲音樂交流。」

(中時 )