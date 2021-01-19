桃園醫院院內感染，個案關聯圖。（衛福部提供）

中央流行疫情指揮中心今（19日）證實，部立桃園醫院又出現4例確診，短短8天之內，院內群聚擴大為9人感染。指揮官陳時中急公布確診足跡，並實施醫院清空計畫，讓國軍化學兵進駐醫院協助消毒。對此，胸腔醫師蘇一峰則提出「定期採檢」的建議，他認為，透過這一方式才能有效對抗院內感染，抓出無症狀感染者。

指揮中心今公布國內新增4例本土COVID-19確定病例，均為醫院感染事件之確診個案接觸者，其中2例為案863確診護理師之同住家人，分別為丈夫（案864）、女兒（案865)，及1例為工作接觸者（案868），1例為住院病患之外籍外籍看護看護（案869）。

考量部桃群聚擴大，陳時中也公布確診足跡，表示目前6、7、9、10四個樓層都是警戒樓層，今明兩天將移出220名病患，讓國軍派駐化學兵協助院內消毒。陳時中強調此舉是醫院清空計畫，而非封院。對此，根據《ETtoday》報導，胸腔重症醫師蘇一峰認為，封院只會徒增染疫風險，應該增加採檢次數，以每7到10天為一個週期，提高篩檢頻率。

「不是一採陰、二採陰就結束了。」蘇一峰舉例，若有人曾接觸染疫者摸過的門把，但疫調時又沒有接觸史，那該怎麼抓？蘇一峰強調，只要提高篩檢頻率，就不用去管「一採陰、二採陰」的問題，靠此方式，可能一週後就抓出院內的無症狀感染者，「有發生院內感染的醫院就該這麼做，定時採檢！」

(中時新聞網)