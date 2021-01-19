中職今（19）日舉行會長交接儀式，立法院副院長蔡其昌走馬上任，總統蔡英文特別發文致賀。全文如下：

「中華職棒聯盟新會長將由立法院副院長蔡其昌接任，他是中職現任位階最大的會長，交接典禮上五球團高層與棒協理事長辜仲諒親自出席，象徵未來的團結合作外，中職31年來破天荒史上首度有副總統與行政、立法正副院長級親臨祝福，蔡英文總統也親自錄影讚賞蔡其昌「熱愛棒球！有行動力！」

蔡英文總統並且親自錄影祝福蔡其昌會長上任，內容如下：

「去年，是中華職棒在國際上大放異彩的一年。因為防疫有成，我們成為全世界第一個開打的職棒，第一個開放觀眾的職棒，也透過英文轉播，吸引了國際上的棒球迷關注。

今年，第五隊加入了，旅外好手紛紛選擇回歸，競爭的強度越來越高。台灣的職業棒球，很有機會繼續迎接新的高峰。在這個關鍵的階段，我要恭喜蔡其昌副院長，受到五個球團一致推舉，今天正式出任聯盟的會長。

其昌是我的好兄弟，和我有很多年共事的經驗。他的個性豪爽，有情有義，也很有行動力。最重要的是，他是資深棒球迷，從基層棒球到職業棒球，他都非常關心。

相信在其昌的帶領下，中華職棒會一天比一天進步，台灣的棒球界，也會更團結、更壯大。祝福其昌，祝福職棒，我們一起加油！謝謝大家。」

(中時 )