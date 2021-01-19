大陸女星鄭爽遭前男友張恒爆料，兩人熱戀時在美國找代理孕母生下一子一女，但鄭爽分手後就想棄養，引發外界譁然，現則有網友挖出鄭爽之前上小S節目的片段，發現小S當時就神預言，形容鄭爽是假少女「心機超重」。

鄭爽2019年做客小S和蔡康永的《真相吧！花花萬物》，當時她穿著學生制服上節目，扮相青春又甜美，讓小S忍不住吐槽：「你今天就是存心跟我作對的吧」，並好奇問她平日是否也喜歡穿著少女感衣服？鄭爽則回應：「畢竟已經28歲了」，自認在演藝圈不應該稱作為小年齡。

接著，小S問鄭爽覺得幾歲時應該要自動退出演藝圈？鄭爽似乎察覺踩到對方的雷點，便小心翼翼回答：「演員和主持人不一樣」，可是剛好小S這兩種身份都有，讓她又中了一道冷箭，使得小S忍不住怒吼：「妳到底還要射多少冷箭才開心，我現在完全認清妳了，就是一個假少女，其實心機非常重」。

小S曾在節目嗆鄭爽「心機非常重」。（圖／翻攝自微博）

如今，爆出鄭爽棄養孩子一事，不少網友翻回節目片段看，紛紛驚呼「小S神預言」、「小S看人眼光真的很準」、「女人看女人就是很準的呀」、「玩笑話裡面向來有真話的成份」，意外在陸網掀起熱議。

而代孕風波延燒一天，鄭爽今早終於發聲回應，表示：「這是我非常傷心和私密的事情，本不願意在大家面前多說，但是事已至此被別有用心的一步一步曝光，想了很久，本不想佔用公共資源的我不得不有所回應。」沒承認也沒否認傳聞，網友看了聲明則狠酸完全不懂她要表達什麼。

(中時新聞網)