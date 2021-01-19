台大2021年科普冬令營在文宣上就提到「有助於甄試」。（林志成攝）

教育部發文要大學冬令營不能與招生連結，而根據觀察，台大就有冬令營在文宣上提到「有助於於甄試升學」。台大對此表示，將發函所有校內一、二級單位，並發信全校教職員及學生社團，加強宣導未來辦理各項活動時，不宜有與招生相關連結之文字，以免誤導考生與家長，台大一定會確保招生之專業與公平。

台大今年寒假至少有16個冬令營，譬如生技檢驗營、前瞻奈米科技營、物理營、天文營等，但像「台灣大學2021年科普冬令營」，就在文宣中就提到，「全程參與的學生，將頒發研習證書並可帶回成果作品，此為有助於甄試升學之重要依據」。

台大表示，學校向來秉持公平、公正、公開原則辦理招生，所有招生評比項目及依據均會公告於招生簡章，並作為學系執行標準。自108課綱施行以來，學校即向學系宣導辦理各項活動、營隊時，不可與學系招生產生實際連結，惟該宣導未及於校內非學系之其他單位與學生社團，確仍有不足之處。

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