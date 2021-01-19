民進黨桃園市議員王浩宇16日罷免通過後，外界關注國民黨這股氣勢是否能延續到2022、2024選舉，「宅神」朱學恒17日開直播邀請美麗島電子報董事長吳子嘉分析選情。有網友提問，王浩宇是否有可能被閣揆蘇貞昌暗中做掉了？吳子嘉坦言，蘇貞昌根本看不起王浩宇，他算個屁。令人意外的是，宅神也踢爆一件高雄正在發生的內幕。

國民黨中央黨部。(圖/本報資料照)

吳子嘉17日在臉書直播中談及王浩宇罷免案，宅神問他，民進黨台北市議員王世堅一直在問他一個問題，「王浩宇在2018、2019年顯然背後有人在養他，包括發文攻擊誰、如何花錢做民調，背後到底是誰養他？」吳子嘉說，當然是鄭文燦，因為「王浩宇是鄭文燦的關係財富」。

吳子嘉也提到，當初把王浩宇放進民進黨，就是因為他退黨後無黨籍，能插進民進黨現有利益，是需要極大的力量的，在選上之後，就能保障民進黨2022的市議員提名，而這要擺平內部派系的過程，就是鄭文燦出手的結果。

有網友詢問吳子嘉，所以王浩宇是被蘇貞昌做掉了嗎？吳子嘉說，「王浩宇算個屁，蘇貞昌根本看不起王浩宇，蘇貞昌和鄭文燦是死對頭」。而王浩宇被罷免後，接下來如何發展？吳子嘉也斷言說，鄭文燦一定會安排工作給他，不然鄭文燦如何對黨內服眾？

最後，有網友敲碗要他透露一些政壇內幕，宅神也在直播結束前爆料，他據內幕可靠消息人士透露，國民黨高雄市議員中，有一個綠營派的臥底，也因此，國民黨團有什麼動作，民進黨都會先收到消息，他對國民黨內部有人忠誠堪虞表示憂心。

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(中時新聞網)