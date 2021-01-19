南韓是著名偶像生產大國，每間經紀公司每年都會推出新團體，但大多數偶像年紀輕還在青春期，看到異性難免會情竇初開，為了明星夢只能偷偷談戀愛；近期天后級女團2NE1的成員Dara（Sandara Park）在節目中爆料，偶像間很多都在秘戀，連音樂節目後台都變成秘戀約會地點，引起網友熱議。

女團2NE1在全球都有粉絲支持，但2016年卻面臨解散的結果，成員們在解散後也各有發展，其中當初的門面擔當Dara活躍於談話性節目，目前也是《Video Star》的主持人；近日她和2NE1隊友朴春、Wonder Girls宥斌、4minute祉潤、Secret宋枝恩，5人在節目中聊到戀愛話題，各種細節讓粉絲超震驚，近期在南韓論壇被熱烈討論，不少女友粉都怕男神「背叛」偷偷戀愛。

南韓女星泫雅和師弟Dawn秘戀多年，被媒體爆出才公開戀情。(圖/ 摘自泫雅IG)

Dara主動提到，在當年一些偶像談戀愛時，最常碰面的地方就是電視台音樂節目後台，根本變成偶像秘戀約會勝地，從他們的眼神中都能看到火花，「如果面對面遇到，會故意不打招呼，改用擊掌代替，但擊掌就會變成十指交扣」。

其他人也補充自己聽過的戀愛方式，不太有名的偶像談戀愛的話，會挑選人少的時間「爬山約會」，有錢的就可以在車裡或家裡約會，但大牌偶像通常都會被媒體關注跟拍，所以談戀愛都要特別小心，「總之不要被發現就行了」；她們也看多了身邊偶像好友談戀愛，直言「偶像戀愛機會超多，被爆出來的只有一些有名的罷了」。

(中時新聞網)